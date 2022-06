ALBAWABA - Qatar will play host to indirect Iran-Washington nuclear talks with the object to revive the 2015 nuclear deal

#عاجل مستشار لفريق التفاوض النووي الإيراني: قطر تستضيف محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بهدف إحياء الاتفاق النووي

This is breaking news that is being confirmed by the advisor to the Iranian delegation to nuclear talks.