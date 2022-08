ALBAWABA - Russia's "Soyuz" rocket is set to launch an Iranian satellite into space on 9 August.

#عاجل وكالة الفضاء الروسية: صاروخ "سويوز" الروسي سيطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء في 9 آب https://t.co/MeWv0m9oyZ #روسيا#إيران — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) August 3, 2022

The Russian Space Agency made the announcement.