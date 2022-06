ALBAWABA - Breaking news. The United Nations calls for an independent investigation into the killings on the border between Spain and Morocco

#عاجل الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل بشأن سقوط قتلى عند الحدود بين إسبانيا والمغرب

This comes after reports the deaths of up to 37 migrants trying to cross Morocco into the Spanish exclave of Melilla through land border.