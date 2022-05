ALBAWABA - The well-known Al Jazeera journalist Sherine Abu Aqla just died according to the Palestinian Health Ministry. She died from a bullet to the head while covering the Israeli raid of the Jenin Camp. ( #شيرين_ابو_عقلة).

انصدمت من الخبر 😥😥

تم إصابتها بالرأس وهي بترتدي سترة الصحافة، يعني المفترض محمية من القانون!#شيرين_أبو_عقلة pic.twitter.com/LHEcugusVL — Hazem A. ⚛️ (@hazemamrain21) May 11, 2022