Viral: 'It is Haram For Israelis to Enter Mecca'

ALBAWABA - The two Israeli journalists who went two Saudi Arabia and reported on their visit to Macca, the holiest city in Islam, and other places are being blasted by social media netizens.

“يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم ﷲ من فضله”.

قال السعدي: نجس في عقائدهم، وأعمالهم ما بين محاربة لله ونصر للباطل وإفساد بالأرض، فطهروا أشرف بيت عنهم.

هذا المشرك العادي فكيف بالمشرك قاتل المسلمين غاصب مقدساتهم؟ pic.twitter.com/lgw73MWcs2 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) July 19, 2022

Earlier Al Bawaba reported on the visit and the two Israeli journalists who were allowed to wounder freely and film in the Kingdom without being stopped. One even says one of them was able to get into Mecca very easily.

This is how one sees it.

إذا كان مسلم فأهلاً وسهلاً به بغض النظر عن جنسيته .. أما إذا كان غير مسلم فأتمنى أن يتم التحقيق معه ومع من تعاون معه ومعرفة كيف دخل إلى الحرم المقدس .. ماحرمه الله سبحانه في القرآن الكريم لا يمكن السكوت والتغاضي عنه .. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الفعل ومن رضي به

#يهودي_في_الحرم pic.twitter.com/zB5YaAhaxk — عبد الإله🇸🇦 (@MloveM_) July 18, 2022

The issue is trending under the hashtag of (#يهودي_في_الحرم) with many Saudis taking up the issue that about the Israeli journalists and their teams in the Kingdom and how they can enter a holy place such as Mecca which is prohibited to them according to the religious text.

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام)

سماح النظام السعودي لمراسل القناة الـ13 العبرية التابعة للكيان الصهيوني لدخول الأراضي المقدسة والتجول في المسجد الحرام جريمة كبرى وانتهاك للمقدسات الإسلامية ومقدمة خطيرة لا يجب السكوت عنها pic.twitter.com/L7QLCfVdOy — ابو اديب الدوبعي الشومي (@AldwbAbw) July 20, 2022

Strong words are being uttered against the visit of one of the journalists to Arafat, the principle mountain that is used as part of the rituals to complete the Hajj, the annual pilgrimage and one of the five commandments in Islam.

Many are dismayed about what has happened and happening to the point of disbelief as the next comment points out.

لم أتماسك وانهمرت دموعي فوراً عند رؤية هؤلاء في الحرم لا حول ولا قوة الا بالله

اليهود الذين أخرجهم الرسول في الغزوات كبني النظير وقريظة وغيرها عادوا ملوحين أيديهم دون أي تدخل من المسلمين.

والله يعز علي هذا المنظر

اللهم ارحمنا برحمتك #يهودي_في_الحرم#_الحرم — Ola 🦋 (@ola_725) July 20, 2022

This has always been the plan one said. Jews have always dreamt of getting back to Arabia since the Prophet drove them out of Madina and we should be aware of that and need to stop them!

#_الحرم



ما ترى من وجد اليهود دخل الحرم هي مخطط وأحلام اليهود ليس من يوم وشهر وسنة بل هو مخطط منذ قديم الزمان منذ إن قام سيدنا الرسول بطردهم من المدينة المنورة سؤال هو الا نرجع نفسنا نستيقظ من غفلتنا التي نحن فيه قبل إن يقع ماهو اعظم

نسأل الله إن يهلكم وإن لا تقاوم لهم قامة — بلال (@blal30952804) July 20, 2022

One adds:

لعنة الله على كل واحد خان الاسلام والمسلمين #_الحرم — سواليف حصيدة (@adelalsukkar) July 19, 2022

The comments continue despite the fact that the visit was reported on in early July.