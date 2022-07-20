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Viral: 'It is Haram For Israelis to Enter Mecca'

Published July 20th, 2022 - 06:54 GMT
Muslim pilgrims in Mecca
Muslim pilgrims from around the world circle around the Kaaba at the Grand Mosque, in the Saudi city of Mecca (AFP)

ALBAWABA - The two Israeli journalists who went two Saudi Arabia and reported on their visit to Macca, the holiest city in Islam, and other places are being blasted by social media netizens.

 

Earlier Al Bawaba reported on the visit and the two Israeli journalists who were allowed to wounder freely and film in the Kingdom without being stopped. One even says one of them was able to get into Mecca very easily.

This is how one sees it.

The issue is trending under the hashtag of (#يهودي_في_الحرم) with many Saudis taking up the issue that about the Israeli journalists and their teams in the Kingdom and how they can enter a holy place such as Mecca which is prohibited to them according to the religious text. 

Strong words are being uttered against the visit of one of the journalists to Arafat, the principle mountain that is used as part of the rituals to complete the Hajj, the annual pilgrimage and one of the five commandments in Islam.

Many are dismayed about what has happened and happening to the point of disbelief as the next comment points out.

This has always been the plan one said. Jews have always dreamt of getting back to Arabia since the Prophet drove them out of Madina and we should be aware of that and need to stop them!

One adds:

The comments continue despite the fact that the visit was reported on in early July.

 


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