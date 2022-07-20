Viral: 'It is Haram For Israelis to Enter Mecca'

#_الحرم



ما ترى من وجد اليهود دخل الحرم هي مخطط وأحلام اليهود ليس من يوم وشهر وسنة بل هو مخطط منذ قديم الزمان منذ إن قام سيدنا الرسول بطردهم من المدينة المنورة سؤال هو الا نرجع نفسنا نستيقظ من غفلتنا التي نحن فيه قبل إن يقع ماهو اعظم

نسأل الله إن يهلكم وإن لا تقاوم لهم قامة