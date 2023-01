2023 Spanish Super Cup: Real Madrid vs Valencia predicted lineups

Real Madrid take on Valencia on Wednesday at the King Fahd Stadium in Riyadh for a spot in the 2023 Spanish Supercup Final.

Here are the probable lineups for this upcoming match...

Real Madrid vs Valencia predicted lineups

Real Madrid (4-3-3):

Coach: Carlo Ancelotti.

Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Antonio Rudiger, Eder Militao, Ferland Mendy; Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Luka Modric; Federico Valverde, Karim Benzema, Vinicius Junior.

Valencia (4-3-3):

Coach: Gennaro Gattuso.

Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, Eray Comert, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Yunus Musah, Hugo Guillamon, Andre Almeida; Justin Kluivert, Edinson Cavani, Samuel Lino.