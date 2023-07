Friendly: PSG vs Inter Milan - probable lineups, prediction

The Japan National Stadium will witness a prestigious pre-season friendly between Paris Saint-Germain and Inter Milan on Tuesday.

Match date: Tuesday, August 1

Kick-off time: 10:00 (GMT)

Venue: Japan National Stadium, Tokyo

PSG vs Inter Milan probable lineups

Paris Saint-Germain possible Xl

Manager: Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Vitinha, Manuel Ugarte, Carlos Soler; Neymar, Hugo Ekitike, Marco Asensio

Inter possible Xl

Manager: Simone Inzaghi

Filip Stankovic; Yann Aurel Bisseck, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Juan Cuadrado, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Robin Gosens; Lautaro Martinez, Marcus Thuram

Prediction

PSG 1-1 Inter: Both sides are in need of a win, but will most likely settle for a draw in the end.