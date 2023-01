Ligue 1: Lens vs PSG probable lineups

Second placed RC Lens are set to host Ligue 1 leaders Paris Saint-Germain (PSG) at the Stade Bollaert-Delelis on Sunday.

Below are the predicted lineups for both sides...

Lens vs PSG probable lineups

RC Lens (3-5-2):

Coach: Franck Haise.

Brice Samba; Facundo Medina, Kevin Danso, Jonathan Gradit; Przemyslaw Frankowski, Salis Abdul Samed, Seko Fofana, Jean Onana, Deiver Machado; Florian Sotoca, Lois Openda.

Paris Saint-Germain (4-3-3):

Coach: Christoph Galtier.

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nordi Mukiele; Vitinha, Marco Verratti, Fabian Ruiz; Carlos Soler; Kylian Mbappe, Pablo Sarabia.