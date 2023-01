Ligue 1: PSG vs Angers probable lineups

Paris Saint-Germain (PSG) will be eyeing another win when they face off against Angers at the Parc des Princes on Wednesday in Ligue 1.

Here are the predicted lineups for the two sides...

PSG vs Angers probable lineups

Paris Saint-Germain (4-3-3)

Coach: Christophe Galtier.

Gianluigi Donnarumma; Nordi Mukiele, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Vitinha, Danilo Pereira, Fabian Ruiz; Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar Junior.

Angers SCO (4-2-3-1):

Coach: Abdel Bouhazama.

Paul Bernardoni; Abdoulaye Bamba, Cedric Hountondji, Miha Blazic, Souleyman Doumbia; Batista Mendy, Nabil Bentaleb; Farid El Melali, Adrien Hunou, Sada Thioub; Abdallah Sima.