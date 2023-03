Saudi Pro League: Al-Nassr predicted lineup vs Al-Batin

ALBAWABA - Leaders Al-Nassr welcome bottom-placed Al-Batin to Mrsool Park on Friday in the Saudi Pro League (Roshn Saudi League).

Match date: Friday, March 3

Kick-off time: 17:30 (GMT)

Venue: Mrsool Park

Al-Nassr probable lineup vs Al-Batin

Head coach: Rudi Garcia

Nawaf Al-Aqidi; Ghislain Konan, Abdullah Madu, Ali Al-Oujami, Sultan Al-Ghannam; Abdullah Al-Khaibari, Luiz Gustavo, Jaloliddin Masharipov, Sami Al-Najei, Abdulrahman Ghareeb; Cristiano Ronaldo.