Saudi Pro League: Al-Shabab vs Al-Hilal predicted lineups

ALBAWABA - Al-Hilal travel to face Al-Shabab at the Prince Faisal Bin Fahd Stadium on Friday in the Saudi Pro League (Roshn Saudi League).

Match date: Friday, April 7

Kick-off time: 19:00 UTC

Venue: Prince Faisal Bin Fahd Stadium

Al-Shabab vs Al-Hilal probable lineups

Al Shabab possible Xl

Head coach: Vicente Moreno

Seung-gyu Kim; Fawaz Al-Sagour, Iago Santos, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi; Grzegorz Krychowiak, Ever Banega, Hussain Al-Qahtani; Cristian Guanca, Santi Mina, Aaron Boupendza

Al Hilal possible Xl (4-5-1)

Head coach: Ramon Diaz

Abdullah Al-Mayouf; Mohammed Al-Burayk, Hyun-soo Jang, Khalifah Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari; Gustavo Cuellar, Mohamed Kanno; Moussa Marega, Andre Carrillo, Michael; Odion Ighalo.