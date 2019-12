Tunisia Summon Thirty Players to Face Japan and Mauritania in Friendlies

Coach of Tunisia’s national junior soccer team Maher Kanzari summoned 30 players to play four friendlies against Japan (December 17 and 21 in Tunis) and Mauritania (December 25 and 28 in Nouakchott), as a warm-up for the qualifiers of the 2021 African Cup of Nations.

Here follows the summoned player:

Zied Berrima, Farouk Mimouni, Mouhib Selmi (Espérance de Tunis), Moataz Saddam (Etoile du Sahel), Mohamed Amine Zghada, Chiheb Labidi, Kasmi Azaiez, Ahmed Labidi (C.Africain), Alaa Ghram, Abdallah Amri, Béchir Ghariani, Achraf Habbassi (CS Sfaxien), Chaouki Ben Khedher (US Ben Guerdane), Yassine Ridène (S.Tunisien), Mohamed Haj Salah (US Monastir), Mouhib Chammakhi (CO Médenine), Amine Habboubi (O.Béja), Ayoub Bouchrir (AS Marsa), Mohamed Ghidhaoui (CO Transport), Nabil Mekni (Chievo Verone/Italy), Adem Ben Lamine (AIK Solna/Sweden), Bilel Sarouli (Montvermeille/France), Amine Cherni (Paris FC/France), Adem Yousfi (Sochaux/France), Adem Mami (Venlo/Netherlands), Elyès Damerji (Rennes/France), Alexandre Bouaziz (Helsingor/Denmark), Amanallah Arfaoui (Tesmania Berlin/Germany), Nassir Batbout (Thoune/Switzerland) and Yanice Seghaier (Strasbourg/France).