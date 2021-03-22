 الدبيبة أبلغ المخابرات التركية رفضه لوجود المرتزقة السوريين

كشفت مصادر إعلامية ، عن أن حكومة الوحدة الوطنية أبلغت الجانب التركي أنها لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريّين وستبدأ بترحيلهم عبر الأجواء التركية، كون التعاقد معهم تم من قبل حكومة الوفاق لدعم قواتها فترة الحرب.

وأوضحت المصادر بوسائل اعلامية ليبية أن المخابرات التركية أبلغت حكومة الدبيبة فيطرابلس، بحضور السفير التركي، سرحات أكسن، أن القوات التركية ستُواصل تقديم التدريب والاستشارات، وفقاً للاتفاقيات الأمنية والعسكرية المُبرمة مع الحكومة السابقة، وصولا لإعادة تأهيل المنظومة الأمنية تحت مظلة الحكومة الجديدة.

‏المرصد السوري: قادة المرتزقة السوريين في ‎ليبيا أبلغوا عناصرهم بحزم أمتعتهم إستعدادًا للعودة إلى سوريا... تم النشر بواسطة ‏طرابلس العاصمة الليبية.‏ في الاثنين، ٢٢ مارس ٢٠٢١



وأضافت المصادر أنه من المرتقب أن يزور الدبيبة رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تركيا خلال الفترة القريبة القادمة، وسيُعلنان من هناك عن استمرار العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع “الوفاق” بآليات جديدة تتوافق مع مصلحة البلدين والتغيرات السياسية المحلية والإقليمية.