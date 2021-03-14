 السعودية تعلن توقيف 241 مواطناً ومقيماً بتهم فساد

قالت السلطات ان الموقوفين تورطوا بجرائم "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية الأحد، التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، بعد 263 جولة رقابية قامت بها خلال شهر رجب الماضي.

وأشارت الهيئة إلى إيقاف 241 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات «الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة البريد السعودي.

وأضافت أن المتهمين تورطوا بتهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير»، مبينة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التي أعلنت عنها، حمايةً للمال العام والحفاظ عليه.