قرع صندوق النقد الدولي ناقوس خطر حيال الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان الخميس، محذرا من ان هذا البلد بات في "لحظة خطيرة للغاية" وعلى مشارف "ازمة لا نهاية لها".

وقال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو في ختام زيارة للعاصمة بيروت، ان هناك قناعة تشكلت بان لبنان "في لحظة خطيرة للغاية. عند مفترق طرق".

واضاف ريغو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي ان الوضع القائم والتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضرورية قد يجر لبنان الى اتون ""أزمة لا نهاية لها".

ويعيش لبنان منذ صيف 2019، واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بأنها الأسوأ منذ العام 1850، كما يشهد القطاع المصرفي أزمة سيولة حادة، وقيود مشددة، تحول دون وصول المودعين إلى كامل أموالهم في تلك المصارف.

يشار إلى أن لبنان شهد في خريف 2019، تظاهرات غير مسبوقة، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، دفعت المحتجين لرفع شعارات ذات سقف عال، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي تتحكم بمفاصل الدولة وآليات صنع القرار.

وتواصل الليرة اللبنانية، رحلة الإنهيار التاريخي، بعد أن تجاوز سعر صرفها عتبة 140 ألف مقابل الدولار، ما تسبب بارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية التي باتت تسعر بالدولار بعد رفع الدعم عنها .