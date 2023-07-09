آكل لحوم بشر في المكسيك: قصة القاتل الذي تلقى أوامره من الشيطان (فيديو)

في جريمة صادمة وبشعة هزت المكسيك، يتحدث الناس حاليًا عن أحد الأشخاص المعروف باسم Álvaro Semit، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي تم اعتقاله من قبل الشرطة الأسبوع الماضي بتهمة قتل زوجته بطريقة بشعة.

وفي تفاصيل الجريمة، قام بقتل زوجته Maria Montiel في 29 يونيو الماضي، ثم قام بأكل مخها نيئًا واستخدم جمجمتها كمنفضة للسجائر، ولهذا السبب، أطلق عليه الإعلام المحلي لقب "آكل لحوم البشر في بويبلا".

أوامر من الشيطان

القاتل الذي وصف بأنه فريد من نوعه، أفصح لمحققي الشرطة خلال التحقيق، بأن الشيطان طلب منه قتل زوجته الكبرى سنًا منه بعامين، وأنه انصاع لأمره وقام بتقطيع جثتها والاحتفاظ ببعض أعضاء جسدها لتناولها في المنزل.

أما بقية الجثة، فقد وضعها في أكياس بلاستيكية وأخفاها في منحدر بري قريب، وبعد يومين، اتصل القاتل بإحدى بنات زوجته من زوج سابق واعترف لها بارتكاب الجريمة، ولم يمر سوى بضع ساعات حتى وصلت الشرطة واعتقلته للتحقيق.

في الفيديو المعروض أعلاه، تظهر والدة الزوجة القتيلة تطالب بالعدالة لابنتها، وهي الأم لخمس بنات من زوج سابق، تتراوح أعمارهن بين 12 و 23 سنة، وتروي لتلفزيون محلي ما نشر في الفقرتين السابقتين، مع إضافة أن أصغر اثنتين من البنات كانتا تعيشان مع الزوج ووالدتهما في المنزل، حيث كان يتلصص عليهما أثناء الاستحمام، وكانت ابنتيه دائمًا بجواره مدفوعتين بالحب والثقة، وفقًا لتعبيرها.

تقطيع جسد الزوجة بسكين ومطرقة

وأشارت الأم أيضًا إلى أن آكل مخ ابنتها قام بتقطيع جسدها بواسطة سكين ومطرقة، ومن ثم بدأ في عرض صور للمنزل والزوجة القتيلة ومكان رمي الأكياس التي تحتوي على جثتها المقطعة.

ومن الدقيقة 2:13 من الفيديو، يُظهر التقرير التلفزيوني حالات أخرى من "أكل لحوم البشر" التي شهدتها المكسيك في الماضي.

السحر الأسود

وتناقلت وسائل الإعلام المكسيكية، يوم الخميس الماضي، تقارير عن اكتشاف الشرطة "ركن في المنزل يُستخدم كمذبح للسحر الأسود" ووجود أدلة تشير إلى أن آكل لحم الزوجة كان عنيفًا، حيث قام بإثارة دماء الزوجة عند قتلها وملأ المنزل بها، وأن عائلتها كانت تعلم بأنه كان عدوانيًا وعنيفًا، ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء، حتى إشعار السلطات بخطورته وما قد ينتج عنه.

