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آلاف المهاجرين ينتظرون على الحدود المكسيكية الأميركية وصبرهم بدأ ينفد

آلاف المهاجرين ينتظرون على الحدود المكسيكية الأميركية وصبرهم بدأ ينفد
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