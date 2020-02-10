آلاف يشعلون شموعا لتأبين ضحايا جريمة القتل العشوائي بتايلاند

نظم آلاف الأشخاص الذين كانوا يمسكون شموعا وقفة مساء الأحد في شمال شرق تايلاند لتأبين ضحايا جندي مارق قتل ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 آخرين قبل قتله بالرصاص.

وقاد رهبان التجمع الذي تم تنظيمه عند تمثال بطل تاريخي محلي في مدينة ناخون راتشاسيما وقام البعض بوضع زهور بيضاء تأبينا للضحايا وهم يذرفون الدموع.

ولقى معظم الضحايا حتفهم في مركز تيرمينال 21 التجاري حيث تحصن المسلح الذي كان مزودا ببندقية آلية وذخيرة سرقها من قاعدته العسكرية.

وبدأ الجندي في قتل الناس في نحو الساعة الثالثة مساء(بالتوقيت المحلي) يوم السبت عندما أطلق النار في منزل قبل توجهه إلى معسكر للجيش ثم إلى المركز التجاري في ناخون راتشاسيما في شمال شرق تايلاند .

وقتلت قوات الأمن في نهاية الأمر هذا الجندي في ساعة مبكرة من صباح الأحد في بدروم المركز التجاري . (رويترز)