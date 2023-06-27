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أب يذبح ابنه قبل عيد الأضحى بيوم

تاريخ النشر: 27 حزيران / يونيو 2023 - 10:53
أب يذبح ابنه قبل عيد الأضحى بيوم

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاما مصرعه على يدي والده الذي قام بطعنه اثناء وجودهما داخل المنزل في منطقة أبو نصير بالعاصمة الأردنية عمان، وفقا لمصدر أمني.

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وبين المصدر أن الأب يعاني من اضطرابات نفسية، منوها إلى أن الطفل ما لبث أن فارق الحياة، حيث جرى ضبط الأب وبوشرت التحقيقات معه لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني تصاعد ضحايا جرائم القتل الأسرية في العام 2022 بنسبة 94 بالمائة عن العام 2021 من 18 إلى 35 ضحية. 
 

ووصل عدد النساء والأطفال الذين كانوا ضحايا جرائم القتل الأسرية وصل إلى 25 ضحية داخل الأسرة، وفقا لما أشارت اليه الجمعية و أن وغالبية القتلة بحسب ما تم الإعلان عنه، هم من أقارب الدرجة الأولى، مثل الزوج والشقيق.

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