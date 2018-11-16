لحظة القتل البشع للدكتور الصيدلاني المصري في السعودية (فيديو)

الشاب الصيدلي المصري المغدور

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية لحظة القتل البشع للمواطن المصري في صيدلية في مدينة جازان السعودية وسط هروب المواطنين.



ووصفت الصحيفة الجاني بأنه "مختل نفسي" في العقد الثالث من العمر، وقام بقتل المواطن المصري أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى بـ7 طعنات غادرة، سدد خمسا منها في الصدر والبطن.

ويظهر الفيديو المنشور لحظة دخول الجاني مسرعا لضرب الصيدلي وسط مجموعة من المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المعنية والأدلة الجنائية الأمنية بشرطة منطقة جازان تمكنت من رفع الأدلة والبصمات، وساعد في ذلك الكاميرا الأمنية في الصيدلية، والتي سهلت التعرف على الجاني والقبض عليه في وقت وجيز، وتم تسليمه للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق والتحفظ عليه.