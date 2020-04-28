أردوغان يرسل مساعدات طبية إلى واشنطن

وجهت طائرة شحن عسكرية تركية، محملة بمساعدات طبية، من العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الأكثر تضررا من فيروس كورونا

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإن هذه الشحنة من المساعدات تأتي بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم بالفيروس.

وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات من طراز N95، ولباسا واقيا للأطباء، ومواد طبية وقائية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة المتصوف الفيلسوف جلال الدين الرومي، الأفغاني الأصل، باللغتين التركية والإنجليزية: "هناك أمل بعد اليأس، والكثير من الشموس بعد الظلمة".

وكان الرئيس التركي أعلن أمس الاثنين أن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، قائلا: "سنرسل غدا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة عبر طائرة نقل عسكرية تركية، وتتضمن المساعدات كمامات ومواد طبية لحماية الوجه والعيون وكمامات إن 95 وملابس واقية ومواد معقمة".

واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مساء الاثنين، في آخر إحصائية، من عتبة المليون شخص، في حين سجلت البلاد 1303 وفاة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة لغاية اليوم أرواح 56 ألفا و144 شخصا من أصل 987 ألفا و22 مصابا، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 111 ألفا و109 مصابين