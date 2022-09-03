أردوغان يهدد باجتياح الجزر المتنازع عليها مع اليونان

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، تحذيرا غير مسبوق لليونان على خلفية الجزر المتنازع عليها في بحر إيجة، والتي لوح باجتياجها "على حين غرة ذات ليلة".

وقال أردوغان في مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية ان "اليونان تهددنا بصواريخ إس -300".. اليونان، انظري إلى التاريخ، إذا تماديتِ أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظا".

وكانت أنقرة اتهمت أثينا في آب/أغسطس بمطاردة مقاتلات تركية بصواريخ "إس-300" أثناء أداء مهمة استطلاع فوق بحر إيجه، وهو ما نفته الأخيرة.

وقال أردوغان "لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنسي (كيف طردناكم من) إزمير" والتي استعادتها تركيا بالقوة في 1922، وذلك بعد عامين على وقوعها تحت سيطرة اليونان بموجب معاهدة سيفر التي وقعت عقب الحرب العالمية الأولى.

ونصت المعاهدة في حينه على تخلي تركيا، باعتبارها من المهزومين في الحرب، عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية، إضافة إلى استيلاء الحلفاء على أراض تركية.

وأردف أردوغان مخاطبا اليونان "لا نعترف باحتلالكم لجزر (بحر ايجة المتنازع عليها) سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة".

واتهمت تركيا اليونان مؤخرا بتسليح جزر بحر إيجة التي تفصل بين البلدين، في انتهاك لاتفاقيات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأشار أردوغان إلى أن الولايات المتحدة ترسل الأسلحة والطائرات إلى أثينا ومدينة "دده أغاج" (أليكساندروبولي) اليونانية، فيما تقوم الأخيرة بتهديد الطائرات التركية باستخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 300.

وأوضح أن القفزات التكنولوجية التي تحققها تركيا في العديد من المشاريع الدفاعية بدءا من الطائرات المسيرة وصولا إلى الطائرات المروحية والحربية، ليست بدافع الحماسة للحرب، ولكن لضرورة الحفاظ على تركيا قوية.