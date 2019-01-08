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أردوغان يكشف عن نقاط هامة في استراتيجية بلاده للسلام في سوريا

أردوغان يكشف عن نقاط هامة في استراتيجية بلاده للسلام في سوريا
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