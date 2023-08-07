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أزمة الفساد .. بغداد تطالب واشنطن ولندن بتسليم مسؤولين فارين

تاريخ النشر: 07 آب / أغسطس 2023 - 09:47
جانب من المظاهرات في العراق ضد الفساد

طالبت الحكومة العراقية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتسليم مسؤولين عراقيين سابقين يواجهون اتهامات بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة.

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وأعلن رئيس لجنة النزاهة في العراق، حيدر حنون، عن طلب الإنتربول إصدار "نشرات حمراء" بحق السكرتير الخاص والمستشار السياسي للرئيس الأسبق مصطفى الكاظمي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ووزير المالية الأسبق علي علاوي الذي يحمل الجنسية البريطانية.

وأكد حنون أن قضية الأمانات الضريبية تعتبر أكبر قضية فساد تمكنوا من اكتشافها حتى الآن، مشيراً إلى أنها جريمة فساد مختلطة بالخيانة.

وشدد على استمرار التحقيق في قضية سرقة الأموال وأنها لن تموت، داعياً الدول التي يحمل المطلوبون جنسيتها إلى تسليمهم للعراق لمحاكمتهم.

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وتتعلق الفضيحة بسحب أموال غير مشروعة من لجنة الضرائب في العراق بين عامي 2021 و 2022.

وقد نفى الكاظمي ووزير ماليته السابق التورط في هذا المخطط الفاسد.
 

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