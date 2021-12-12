أسانج أصيب بجلطة دماغية بسجنه في بريطانيا

أصيب مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، بجلطة دماغية في 27 أكتوبر الماضي، في سجن بيلمارش شديد الحراسة ببريطانيا، المحتجز فيه منذ عام 2019.

ونقلت صحيفة "تابلويد" عن ستيلا موريس، خطيبة أسانج، إن الجلطة الدماغية أصابته خلال كلمة عبر الفيديو في المحكمة العليا بلندن، وتسببت في ارتخاء جفنه الأيمن، وأدت إلى مشاكل في الذاكرة وعلامات تلف عصبي.

ووفقا لأسانج فإن الجلطة الدماغية أصابته بسبب الضغوط النفسية التي عانى منها نتيجة المحاكمة الجارية.

وبحسب الصحيفة أعربت خطيبة أسانج عن خشيتها من أن تكون هذه الجلطة الدماغية إنذارا بجلطة خطيرة قد يتعرض لها الأخير.

وألغت غرفة الاستئناف بمحكمة لندن العليا يوم الجمعة الماضي، الحكم الصادر من المحكمة البدائية برفض تسليم جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق السرية.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت جوليان أسانج في عام 2019 بعد سحب سلطات الإكوادر حق اللجوء منه، والذي كان يتمتع به منذ عام 2012 للإقامة في سفارة الإكوادور بلندن.