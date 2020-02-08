أستراليا تواجهه فيضانات وإعصار استوائي قوي

تستعد أستراليا، التي عصفت بها حرائق الغابات، لمواجهة ظروف طقس خطيرة، بما في ذلك أمطار غزيرة وفيضانات في الشرق وإعصار استوائي قوي في الغرب.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الاستوائي “داميان” المنطقة الشمالية من غربي أستراليا عصر اليوم السبت في صورة عاصفة من الفئة الرابعة وسيجلب معه “رياحا مدمرة للغاية” وزوابع تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة فضلا عن “أمطار غزيرة للغاية”.

ويصنف الإعصار حاليا كعاصفة من الفئة الثالثة لدى اقترابه من الساحل وقد تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة.

وحذر مكتب الطقس السكان في العديد من المدن الساحلية ودعاهم إلى الاستعداد لمواجهة رياح خطيرة فضلا عن فيضانات في مناطق تعدينية داخلية.

في غضون ذلك، في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بشرقي أسترالياـ حيث تسببت حرائق غابات في حالة من الدمار منذ أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر مكتب الطقس “تحذيرا من طقس قاس” من الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة والمد المرتفع بشكل غير معتاد فضلا عن فيضانات محتملة. (د ب أ)