ألمانيا تبدأ محاكمة شاب تونسي بتهمة اغتصاب لاجئة أوكرانية

انطلقت في المانيا الاحد، جلسات محاكمة شاب تونسي واخر نيجيري بتهمة اغتصاب لاجئة أوكرانية على متن فندق عائم بمدينة دوسلدورف غربي البلاد.

وتقول السلطات الألمانية إن واقعة الاغتصاب المزعومة وقعت في آذار/مارس الماضي، عندما كانت اللاجئة الأوكرانية البالغة من العمر (18 عاما) على متن السفينة وهي تبحر في نهر الراين.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فقد كان المهاجر التونسي المتهم، والذي يدعى رشيد، قد وصل إلى ألمانيا صحبة الشاب النيجيري عبد الله بجوازات سفر أوكرانية وتم وضعهما في الإيواء مع العديد من اللاجئين الأوكرانيين الآخرين على متن السفينة التي تم تجهيزها لاستقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا.

وقالت الصحيفة إنه في وقت ارتكاب الجريمة، قيل إن حوالي 25 لاجئا كانوا متواجدين على متن السفينة مع ضيوف الفندق الذين كانوا يدفعون ثمن إقامتهم.

وفي بداية المحاكمة قال المدعي العام الألماني، "يبدو أن اللاجئة الأوكرانية قابلت المتهم الأول رشيد لأول مرة أثناء تقديم وجبة عشاء على متن السفينة، وبعد ذلك تبعها المتهم عندما ذهبت إلى غرفتها حيث هاجم الشابة بوحشية وحاولت صده والدفاع عن نفسها لكن دون جدوى".

وأضاف: "بعد عشر دقائق غادر رشيد الغرفة وجاء عبد الله (الشاب النيجيري) ووجد الفتاة عارية في غرفتها فقام باغتصابها"، مشيرا إلى أن الرجلين لا يعرفان بعضهما البعض.

ويقول الشاب التونسي إنه حصل على الباكالوريا في تونس ودرس طب الأسنان في أوكرانيا.