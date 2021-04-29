ألمانيا ترصد إصابات بالسلالة الهندية

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابات عديدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه عن السلالة B.1.617 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، قال مسؤول بوزارة الصحة الألمانية: "لدينا حالات معزولة في ألمانيا، وسننشر تقريرا جديدا بهذا الشأن غدا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، رصد طفرة الفيروس هذه في 17 دولة، من بينها دول عديدة في أوروبا.

كما حذرت المنظمة اليوم الخميس من تخفيف القيود المفروضة في الدول أوروبية، لافتة إلى أن "الوضع في الهند يمكن أن يحدث في أي مكان".

وسجلت الهند 3645 وفاة جديدة بالفيروس اليوم الخميس، بزيادة 350 حالة عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد لهذا البلد الذي طغت عليه موجة شديدة من العدوى.

وقال خبراء صحيون إن هذه الزيادة الهائلة ترجع جزئيا إلى انتشار السلالة الجديد للفيروس، فضلا عن تجمع الحشود في المناسبات السياسية والدينية.