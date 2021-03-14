أمير الكويت إلى أوروبا بعد فحوصات طبية ناجحة بأميركا

قالت وكالة الأنباء الكويتية ان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح توجه الأحد إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد خضوعه لفحوص طبية ناجحة في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة أن الشيخ نواف "غادر الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة"، وذلك بعد إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك وتكللت بالنجاح". ولم توضح الوكالة وجهته المحددة.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يغادر الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد أن أجرى سموه بعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك وتكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاحhttps://t.co/RqHHsCBlvn#كونا #الكويت pic.twitter.com/HjtrBpuc6j — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 14, 2021

وتولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في الكويت في سبتمبر أيلول الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتوجه إلى الولايات المتحدة في الرابع من مارس آذار، فيما تواجه حكومته أزمة سيولة ناجمة عن تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.