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أمير الكويت إلى أوروبا بعد فحوصات طبية ناجحة بأميركا

منشور 14 آذار / مارس 2021 - 03:17
صورة نشرتها وكالة الانباء الكويتية لمراسم وداعية للشيخ نواف
صورة نشرتها وكالة الانباء الكويتية لمراسم وداعية للشيخ نواف

قالت وكالة الأنباء الكويتية ان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح توجه الأحد إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد خضوعه لفحوص طبية ناجحة في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة أن الشيخ نواف "غادر الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة"، وذلك بعد إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك وتكللت بالنجاح". ولم توضح الوكالة وجهته المحددة.

وتولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في الكويت في سبتمبر أيلول الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتوجه إلى الولايات المتحدة في الرابع من مارس آذار، فيما تواجه حكومته أزمة سيولة ناجمة عن تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

كلمات دالة:الكويتالشيخ نواف الأحمد الصباح

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