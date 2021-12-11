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أمير الكويت لولي العهد السعودي: "أغلى ما عندنا أقدمه لك"

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:47
أمير الكويت وولي العهد السعودي
أمير الكويت قال خلال تقديمه القلادة لولي العهد السعودي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يتلقى قلادة مبارك الكبير، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

أمير الكويت قال خلال تقديمه القلادة لولي العهد السعودي: "نحن أخوة وأسرة واحدة، وهذه أغلى ما عندنا أقدمه لك".

وبالمقابل رد الأمير محمد بن سلمان، على الشيخ نواف الأحمد: "أغلى ما عندنا نشوفك بصحة الله يسلمك، هذه غالية لكن أغلى شيء عندنا نشوفك بصحة، اللّه يطول عمرك".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا، على صفحات التواصل الاجتماعي، وإشادة بالروحة الاخوية التي سادت بين ولي العهد السعودي وأمير الكويت.

وكان الأمير محمد بن سلمان، غادر الكويت مساء الجمعة بعد زيارة رسمية بحث فيها مع أمير البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليختتم بذلك جولة خليجية بدأها بسلطنة عمان.

وأثنى الأمير السعودي على نتائج الزيارة التي تأتي ضمن جولة شملت عددا من بلدان المنطقة، قائلا إن زيارته للكويت أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، إن جولة ولي العهد عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد"، وعن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".

كلمات دالة:ولي العهد السعوديأمير الكويتمحمد بن سلمانالشيخ نواف

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