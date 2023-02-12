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أمير قطر أول زعيم عربي يزور تركيا عقب الزلزال

تاريخ النشر: 12 شباط / فبراير 2023 - 08:20
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا صباح اليوم الأحد.

وتعتبر آل ثاني المفاجئة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  أول زيارة لزعيم عربي يزور تركيا عقب الزلزال المميت والمدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي وأسفر حتى الساعة عن مقتل أزيد من 28 ألف شخص.

 

 

ووصفت وكالة الأنباء القطرية زيارة أمير قطر للجمهورية التركية أنها زيارة عمل.

 

 

 

 

وتأتي زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عقب يومين فقط من قيامه بالتبرع بمبلغ 50 مليون ريال قطري ما يعادل 14 مليون دولار أمريكي لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

 

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