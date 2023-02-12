أمير قطر أول زعيم عربي يزور تركيا عقب الزلزال

زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا صباح اليوم الأحد.

وتعتبر آل ثاني المفاجئة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول زيارة لزعيم عربي يزور تركيا عقب الزلزال المميت والمدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي وأسفر حتى الساعة عن مقتل أزيد من 28 ألف شخص.

سمو الأمير المفدى يغادر أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. https://t.co/Ev6KJKiG2O — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 12, 2023

ووصفت وكالة الأنباء القطرية زيارة أمير قطر للجمهورية التركية أنها زيارة عمل.

سمو الأمير يتوجه إلى تركيا صباح اليوم في زيارة عمل يلتقي خلالها أخاه الرئيس التركي #قنا https://t.co/zqzPWCDWvz pic.twitter.com/7XET9rdbSE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 12, 2023

وتأتي زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عقب يومين فقط من قيامه بالتبرع بمبلغ 50 مليون ريال قطري ما يعادل 14 مليون دولار أمريكي لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.