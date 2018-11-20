أمير قطر يلتقي الرئيس الإيطالي.. وهذا ما اتفقا عليه

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا، أمس الإثنين، بالقصر الجمهوري الإيطالي "كويرينالي" بروما.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير قطر اتفق مع الرئيس الإيطالي، خلال جلسة مباحثات رسمية، على ضرورة حل الأزمة الخليجية عبر الحوار.

وتناولت الجلسة "العلاقات الثنائية الإيطالية القطرية وسبل تطوير مجالات التعاون إلى آفاق أوسع وأشمل على رأسها الاستثمار والتعليم والصحة".







