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أنقرة تطالب واشنطن بتسليمها المواقع التي ستخليها في سوريا

أنقرة تطالب واشنطن بتسليمها المواقع التي ستخليها في سوريا
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