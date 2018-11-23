أنقرة تنتقد موقف ترامب والدول الأوروبية من قضية خاشقجي

تشاووش أوغلو: لا نرغب بتخريب علاقتنا مع الرياض لكننا ماضون في الكشف عن ملابسات الجريمة

وجّه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية تعاطيه مع قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع الشهر الماضي.

وفي تصريحات لقناة "سي إن إن تورك" الجمعة، قال الوزير التركي إن تصريحات ترامب بشأن قضية خاشقجي "تعني أنه سيغض الطرف أيا كان الأمر"، مضيفا: "لا نعلم على أي أساس قال إن ولي العهد السعودي قد يعلم بقتل خاشقجي وقد لا يعلم".

كما قال تشاووش أوغلو، إن "الولايات المتحدة لم تبلغنا إن كان لديها تسجيل بشأن قتل خاشقجي"، معتبرا في الوقت ذاته رد فعل الاتحاد الأوروبي على القضية بأنه "شكلي"، موضحا أن: "بعض الدول الأوروبية لا تريد تخريب علاقاتها مع السعودية، والإجراءات التي اتخذتها ليست جدية".

ولفت إلى أن "مسؤولي الاستخبارات السعوديون سمعوا التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "تم محو الأدلة في القنصلية السعودية وبيت القنصل بشكل مخطط له".

وفيما يتعلق باحتمالية لقاء الرئيس التركي بولي العهد السعودي على هامش مشاركتهما في قمة العشرين بالأرجنتين، قال الوزير التركي: "من الممكن أن يلتقي أردوغان مع ولي العهد السعودي بناء على طلبه في الأرجنتين"، مضيفا: "لا يمكن أن نربط علاقاتنا مع السعودية بشخص واحد".

وتابع: "لا نرغب بتخريب علاقتنا مع الرياض، ولكننا ماضون في الكشف عن ملابسات الجريمة".