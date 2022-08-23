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أنقرة تنفي وجود لقاء محتمل بين أردوغان والأسد

منشور 23 آب / أغسطس 2022 - 07:48
أنقرة تنفي وجود لقاء محتمل بين أردوغان والأسد

نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنباء متداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر.

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وأكد تشاووش أوغلو أنه "يجب اتخاذ خطوات من أجل سلام دائم في سوريا"، معتبرا أنه "يجب ألا ينظر النظام السوري إلى المعارضة على أنها إرهابية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر، إن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.

كلمات دالة:بشار الأسداردوغانانقرهجولة مفاوضات في انقره

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