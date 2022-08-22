الاسد يصرف منحة مالية للعاملين والمتقاعدين

امر الرئيس السوري بشار الاسد بصرف منحة مالية قدرها 100 ألف ليرة سورية (22 دولار) لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة وذلك في مرسوم جمهوري

وقالت الرئاسة السورية ان هذه المنحة التي تصرف لمرة واحدة فقط معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

ويعاني السوريين من ازمة اقتصادية خانقة شملت جميع اطياف الشعب والطبقات الاجتماعية تسببت بانهيار كامل للوضع الشرائي في البلاد نتيجة الازمة السياسية والحرب الممتدة منذ 12 سنة والتي قتل فيها نحو مليون سوري وشرد 13 مليون الى داخل وخارج البلاد

وفيما يلي نص المرسوم الجمهوري الذي حمل الرقم 14 لعام 2022 والذي حدد من تشملهم المنحة الرئاسية

1- كلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.

ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.

2- أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.