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أنقرة: 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية ويحق لهم التصويت

أنقرة: 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية ويحق لهم التصويت
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