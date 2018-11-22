الرئيس السابق باراك أوباما

وجه الصحفي والسياسي الأمريكي البارز، ديفيد أكسلرود، سؤالا مثيرا للرئيس السابق باراك أوباما، حول حظوظه في حال نافس الرئيس الحالي دونالد ترامب على انتخابات 2020.

وفي إجابته عن سؤال "هل يمكنك هزيمة ترامب في انتخابات 2020؟"، قال أوباما بعد صمت دام لثوان: "لن أجيب عن السؤال بإجابة مباشرة؛ لأسباب واضحة".

ليوضح أكسلرود: "سبب توجيه السؤال قول الناس إنه لا يمكن أن يكون لدينا رئيس من لون مختلف، أو امرأة".

وقال أوباما: "هذا النوع من الأمور لا أتفق معه، كفكرة وجود ديموغرافية معينة، أو بناء على المظهر الخارجي لمرشح معين، وتحديد أن هذا هو الشخص المثالي والمناسب".

وأضاف: "ليس هكذا أنظر إلى كيفية عمل السياسة".

يشار إلى أن المقابلة عقدت في معهد جامعة شيكاغو للسياسة.