أوكرانيا تستهدف قاعدتين عسكريتين داخل روسيا

استهدفت كييف قاعدتين عسكريتين داخل الأراضي الروسية.

واستخدم في الاستهداف حسب مسؤول أوكراني طائرات مسيرة، دمرت على الأقل إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارا بعدة طائرات أخرى.

وعقب استهداف كييف لقاعدتين عسكريتين داخل روسيا، باتت أوكرانيا مستعدة إلى لنقل القتال إلى من الأراضي الأوكرانية إلى الأرضي الروسية.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي في أوكرانيا من أسقاط حوالي 60 من 70 صاروخ كروز.

ويفخر فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بنجاحات السلاح الجوي لبلاده ضد الهجمات الصاروخية الروسية على بلاده.

وأشار رئيس أوكرانيا في خطاب له إن " كل صاروخ روسي يسقط هو دليل ملموس على أنه يمكن هزيمة الإرهاب "