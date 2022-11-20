أوكرانيا: قواتنا قتلت "الأسرى" الروس دفاعا عن النفس

نفت كييف الأحد، اتهام موسكو لها باعدام جنود روس أسرى، مؤكدة ان قواتها في الحادثة التي وثقها تسحيلا فيديو انما مارست حق الدفاع عن النفس في مواجهة الجنود الذين تظاهروا بالاستسلام.

وقال دميترو لوبينتس المكلف حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ان الجنود الروس تظاهروا بالاستسلام واطلقاو النار على القوات الاوكرانية، والتي قامت بقتلهم دفاعا عن النفس.

واضاف لوبينتس على تلغرام ان الجنود الروس القتلى "ارتكبوا جريمة حرب عبر فتح النار على القوات الأوكرانية .. ولا يمكن تاليا اعتبارهم بمثابة أسرى حرب"، مشددا على انه "ينبغي معاقبة أولئك الذين يريدون استخدام حماية القانون الدولي للقتل".

واستندت موسكو الجمعة الى مقطعي الفيديو المنشورين عبر مواقع التواصل، في اتهامها للقوات الاوكرانية باعدام أكثر من عشرة جنود روس بعد أسرهم، معتبرة ما جرى "جريمة حرب".

ويبدو الجنود الروس في الفيديو الاول وهم يخرجون من منزل رافعين ايديهم قبل ان يستلقوا على بطونهم في حديقة، وفي الاثناء كان جنود اوكرانيون يصوبون اسلحتهم في اتجاههم قبل ان يدوي صوت الرصاص.

وفي المقطع الثاني الذي صورته طائرة مسيرة، تظهر نحو 12 جثة مضرجة بدمائها.

واعتبرت روسيا المقطعين دليلا على "المجزرة" التي اقترفتها القوات الاوكرانية بحق "أسرى حرب عزل"، ودعت "المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة المروعة" وفتح تحقيق.

واعلنت الامم المتحدة من جانبها انها اخذت علما "بمقطعي الفيديو ونقوم بمعاينتهما"، داعية الى محاسبة الجناة.