أين شويغو؟

كشفت الرئاسة الروسية الخميس، عن سبب عدم ظهور وزير الدفاع سيرغي شويغو في وسائل الاعلام مؤخرا، وذلك بعد تقرير تحدث عن ان ذلك مرده معاناته من "مشاكل صحية"

وقال الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إن شويغو "ليس لديه وقت للظهور الإعلامي بسبب انشغاله البالغ في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

واضاف بيسكوف ان "وزير الدفاع لديه الكثير من الهموم حاليا. هناك عملية عسكرية خاصة جارية، وبالطبع، الآن ليس الوقت مناسبا للنشاط الإعلامي، هذا أمر مفهوم تماما".

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك معلومات عن حالة شويغو الصحية ومكان تواجده، بعد أن تداولت وسائل إعلام تساؤلات عن سبب عدم ظهور شويغو في الإعلام في الفترة الأخيرة.

وتعليقا على التقارير بأن شويغو يعاني "مشاكل صحية"، قال بيسكوف: "لا ينبغي لكم الاستماع إلى أغينتورا، راجعوا وزارة الدفاع".

وكان موقع "أغينتور" تحدث في تقرير عن مصاعب شويغو الصحية، وقبلها كانت قناة ​فوكس نيوز تحدثت عن ذات الامر.

تحدث تقارير كذلك عن ان بوتين عزل شويغو بسبب عدم رضاه عن مسار الحرب في اوكرانيا

وكتبت القناة على صفحتها الرسمية الاسبوع الماضي، أن "هناك شائعات بأن شويغو في حالة صحية سيئة ويعاني من مشاكل في القلب ، في حين أن الرسائل الأخرى التي تدور على الإنترنت تشير إلى أن شويغو ربما طُرد من الوزارة وهو قيد الإقامة الجبرية".

ويعود آخر تصريح لشويغو الى الحادي عشر من هذا الشهر، خلال اجتماع للأعضاء الدّائمين ل​مجلس الأمن الروسي​.

وأشار حينها الى "أنّنا نتلقّى أعدادًا هائلةً من الطّلبات من المتطوّعين من دول مختلفة، يرغبون في التوجّه إلى جمهوريّتَي ​دونيتسك ولوغانسك​ الشعبيّتين، بغية المشاركة في ما يعتبرونه حركة تحرير، ومعظمهم من دول ​الشرق الأوسط​؛ حيث تجاوز عدد الطّلبات عتبة الـ16 ألفًا".

وأضاف : "نعتبر من الصّحيح الردّ إيجابًا على هذه الطّلبات، خاصّةً وأنّها تأتي ليس لاعتبارات ماليّة بل بسبب الرّغبة الحقيقيّة من قِبل هؤلاء النّاس، ونعرف الكثيرين منهم وهم سبق أن ساعدونا في الحرب ضدّ تنظيم "داعش" في أصعب فترة، خلال الّسنوات العشر الماضية".