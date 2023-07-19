إجلاء الآلاف وأوكرانيا تعلن نجاح العملية.. انفجارات بقاعدة عسكرية في "القرم"

أفادت السلطات في شبه جزيرة القرم اليوم الاربعاء، بأن الانفجارات ما زالت مستمرة في ميدان التدريب العسكري المحترق.



وأعلن حاكم شبه جزيرة القرم، الذي تدعمه روسيا، عن اندلاع حريق في منطقة تدريب عسكرية في كيروفسكي بشبه الجزيرة.



وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف في تصريح عبر تطبيق تليغرام أن الحريق تسبب في إغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.



بعد ذلك، أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أنه من المتوقع إجلاء حوالي 2000 شخص في منطقة كيروفسكي بسبب الحريق في القاعدة العسكرية.

فيديو متداول لحريق داخل قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم#العربية pic.twitter.com/MaIFNgRrTv — العربية (@AlArabiya) July 19, 2023



إجلاء سكان أربع بلدات

وأوضح أكسيونوف عبر قناته في تليغرام أنه سيتم إجلاء سكان أربع بلدات مؤقتًا، أي أكثر من 2000 شخص، من المناطق المجاورة للقاعدة في منطقة كيروفسكي، وأن جميع الجهات المختصة في المنطقة تعمل على ذلك.



وفي سياق متصل، أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن سكان أربع بلدات سيتم إجلاؤهم لمدة تقريبية 24 ساعة بسبب الحريق في القاعدة العسكرية في شبه الجزيرة.



وتم الإعلان أيضًا من قبل وزارة الطوارئ في جمهورية القرم أنه تم إنشاء مركزين مؤقتين لاستقبال السكان الذين تم إجلاؤهم بسبب الحريق.



أوكرانيا: عملية "القرم" ناجحة

من جانبها، أكدت أوكرانيا يوم الأربعاء أنها نفذت "عملية ناجحة" بعد اندلاع الحريق في الميدان التدريبي العسكري في شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا، مما دفع السلطات الروسية إلى إجلاء أكثر من 2000 مدني.



وصرح مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، قائلاً: "تم تنفيذ عملية ناجحة في القرم المحتلة. العدو يخفي حجم الأضرار وعدد الضحايا".



تم ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

