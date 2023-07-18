تعرض رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، للسخرية من قبل منتج أفلام ومخرج ومؤلف أوكراني يُدعى إيغور لوباتينوك، الذي ظهر في إحدى حلقات برنامج "كفارتال-95"، وهو يرتدي ملابس داخلية فقط جنبًا إلى جنب مع زيلينسكي، الذي كان يعمل ممثلاً كوميدياً في تلك الفترة.

تم نشر صورة لهذه المواقف التي التُقطت من الخلف في عام 2014، وقد علق لوباتينوك على الصورة قائلاً: "خمنوا من الرجل على اليسار"، حيث تُشير هذه السخرية إلى الاتهامات التي وجهها لوباتينوك إلى زيلينسكي بأنه خان مصالح أوكرانيا من خلال عدم تنفيذه وعده بإنهاء الصراع في منطقة دونباس.

Guess who is that man on the left?? pic.twitter.com/fNS3dSQjej — Igor Lopatonok (@lopatonok) July 15, 2023

في تصريحاته لوسائل الإعلام الروسية، اتهم لوباتينوك زيلينسكي بأنه "أكبر كذبة في عصرنا وأكبر خائن لمصالح أوكرانيا"، ملقيًا باللوم عليه عن تدهور الأوضاع في البلاد. كما أكد أن شعب أوكرانيا اختار زيلينسكي لأنه لا يرغب في حرب في دونباس، وذكر زيلينسكي بوعده السابق بإنهاء الصراع.

إيغور لوباتينوك، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، هو مخرج ومنتج أفلام وثائقية أوكراني معروف بعمله في مجال التلوين والتحويل ثلاثي الأبعاد، ومن أعماله المشهورة الفيلم الوثائقي "In the Struggle for Ukraine" الذي يستعرض الأحداث التي تلا الثورة البرتقالية وحركة Euromaidan.

يجدر بالذكر أن زيلينسكي كان معروفًا منذ فترة طويلة بمهاراته الكوميدية وأداءه الفكاهي بين زملائه الأوكرانيين، كما عمل زيلينسكي كممثل كوميدي ومدير تنفيذي في صناعة التلفزيون والسينما، وقاد فرقته الكوميدية "كفارتال-95" قبل توليه رئاسة البلاد في مايو/أيار 2019.

أسس زيلينسكي أيضًا منظمة غير حكومية تُعرف برابطة الضحك، وأنتج عشرة أفلام طويلة حازت على أكثر من 30 جائزة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والمنتديات الإعلامية.