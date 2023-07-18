مشهد مثير.. أمير قطر يقود سيارة توغ بجانب أردوغان

خلال زيارته إلى الدوحة في إطار جولته الخليجية، تولى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قيادة سيارة "توغ الكهربائية" التركية، وكان بجانبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قدم السيارة كهدية لأمير قطر.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن السيارة توغ ذات اللون الأزرق، وهو اللون الأساسي للسيارة، وتحمل اسم "غمليك" تيمنًا بالمياه الزرقاء في منطقة غمليك بولاية بورصة حيث يتم تصنيع السيارة.

أمير قطر يطلع أردوغان على كرة نهائي المونديال بتوقيع ميسي



أطلع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الكرة التي لُعب بها نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وتحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي, pic.twitter.com/SJUKIxHw9u — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 18, 2023

وقاد الشيخ تميم السيارة بنفسه وبجانبه الرئيس أردوغان، بعد أن تفقداها في باحة قصر لوسيل بالدوحة. كما شاهد الاثنان كرة نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، والتي حملت توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس أردوغان قدم هدية مماثلة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أهدى لهما سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز.

وفي مغادرته قصر السلام في جدة، اصطحب ولي العهد السعودي الرئيس أردوغان وقاد السيارة بجانبه.

تم تداول مقطع فيديو يظهر ولي العهد وهو يقود السيارة بجانب الرئيس أردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي

