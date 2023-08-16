إحراق كنائس في باكستان بعد اتهام مسيحيين بتدنيس المصحف

قال مسؤولون ان الاف الذين تسلح بعضهم بالعصي والحجارة هاجموا الاربعاء، عددا من الكنائس شرقي باكستان واضرموا فيها النار بعد اتهام مسيحيين اثنين في المدينة بتدنيس المصحف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رانا عمران جميل الناطق باسم خدمات الطوارئ في مدينة فيصل اباد قوله ان الهجوم جاء في اعقاب اتهام مسلمين متعصبين لمسيحيين اثنين بتدنيس القران، وبثهم مشاهد وصورا تظهر حرق صفحات من المصحف.

واضاف جميل ان المشاهد والصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل اثارت غضبا واسعا انتهى بمهاجمة اربع كنائس واحراقها ضمن حي يقطنه مسيحيون في مدينة فيصل اباد، ولكن دون ان يسفر ذلك عن ضحايا.

على ان أحد الزعماء المسيحيين أكمل بهاتي قال ان خمس كنائس تعرضت للحرق، مشيرا كذلك الى نهب مقتنيات ثمينة من منازل فر منها اصحابها.

واتهم بهاتي ائمة مساجد محليين بالتحريض على الهجوم. في حين اكد مصدر حكومي ان هؤلاء الائمة هم من قاد الحشد، مشيرا الى انتمائهم الى حزب "لبيك باكستان" المتشدد.

جڑانوالہ، فیصل آباد میں چرچ جلا دیا گیا 💔

اس ملک میں جہالت،نفرت،عدم برداشت کس کی کمی رہ گئی ہے جو آئے دن یہ نااہل سیاستدان نت نئے مزہبی منافرت کے بل لا رہے ہیں 😷

لعنت ہے اس وژن پہ کہ ملک کھاو اور عوام کو جانور بنا کے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے دو😷 pic.twitter.com/Q8e4JGZ6as — Amara Iftikhar (@amaraiftikharr) August 16, 2023





غير ان الحزب نفى ان يكون قد قام بالتحريض، واكد انه عمل على تهدئة التوترات بالتعاون مع السلطات.

ووقع الاعتداء في بلدة جارانوالا في منطقة فيصل أباد الصناعية، وفق المتحدث باسم الشرطة نافيد أحمد، والذي اوضح ان المسيحيين اللذين اتهما باهانة القران فرا مع اسرتيهما اثر اقتحام الحشد الغاضب للمنطقة وشنهم الهجوم.

احقاق العدالة

وقامت الشرطة باغلاق المنطقة بالحواجز في اطار محاولتها التفاوض مع المهاجمين، بحسب ما افاد قائد شرطتها عثمان أنور.

واظهرت مقاطع فيديو متداولة دخانا كثيفا يتصاعد من احدى الكنائس التي جرى اضرام النار فيها، وكذلك من اثاث ومقتنيات مكومة في الشوارع.

وندد آزاد مارشال أسقف مدينة لاهور المجاورة بالهجوم، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه، واحقاق العدالة.

في باكستان يحطمون كنيسة بمدينة "فيصل أباد" بدعوى أنها مكان للوثنية والكفر

هذا مصير كل بلد تنتشر فيه الجماعات حيث يدمرون الآخر دون وازع من دين أو ضمير أين هم من قوله تعالى "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله"pic.twitter.com/3gEEDe1YmS — سامح عسكر (@sameh_asker) August 16, 2023

كما طالب مارشال المسؤولين عبر منصة اكس بالتدخل وحماية المسيحيين في المدينة، والذين باتوا يشعرون بان حياتهم لا قيمة لها.

ويشكل المسيحيون نحو 2 في المئة من عدد سكان باكستان البالغ 231 مليونا، وتتكرر الاعتداءات عليهم والتي تكون في معظم الاحيان بسبب اشاعات كاذبة تتهمهم باهانة الاسلام.

واهانة الاسلام التي يشار اليها باسم "التجديف" وفق المصطلح الدارج في باكستان، هي مسالة غاية في الحساسية ويمكن ان تنتهي بعقوبة الاعدام.

ورغم ان احدا لم يتم ادانته او معاقبته على هذه الجريمة في باكستان، لكن سبق ان شهدت البلاد حالات اعدام ميدانية على يد حشود غاضبة لاشخاص اتهموا بارتكابها.

واعرب رئيس الوزراء المكلف أنوار الحق كاكارعن صدمته للهجوم الذي تعرض له المسيحيون في فيصل اباد، واصدر توجيهاته باتخاذ اشد الاجراءات ضد من شاركوا فيه.