إدانات عربية ودولية للاعتداءات الإسرائيلية في القدس

أدانت العديد من دول العالم الاعتداءات الإسرائيلية، التي ترتكب منذ عدة أيام بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، محذرة من استمرار حالة التصعيد الإسرائيلي على المنطقة.

وشددت هذه الدول على أن الأعمال الإسرائيلية تعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدوليّ، وتعرقل تحقيق تسوية سلمية على أساس قيام دولتين على حدود عام 1967 تتعايشان بسلام وأمن.

تهديد الأمن والاستقرار

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين.

من جهته، طالب مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، كافة المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف الممارسات والانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك.

عملية السلام

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الخارجية السعودية، في بيان صدر عنها، على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان، على رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال التي تعد انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، محذرا من مغبة التصعيد الذي يدفع بتقويض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمنت نقابة المهندسين الأردنية صمود أهل القدس بعد ليلة دامية اقتحمت قوات الاحتلال خلالها باحات المسجد الأقصى أثناء تأدية المصلين لصلاة التراويح، في خطة صهيونية للتصعيد وتهجير سكان حي الشيخ جراح.

تحرك عاجل لتهدئة التوتر

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات الجارية في القدس، بما في ذلك المواجهات في الحرم الشريف، والشيخ جراح، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى.

ودعت المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحرك العاجل لتهدئة التوتر، وقالت في بيانها، “من الأهمية بمكان أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف قولا وفعلا”.

أعربت روسيا عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الحاد في مدينة القدس، داعية جميع الأطراف إلى تفادي التصعيد.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عنها، السبت، إلى عدة عوامل تسهم في تأجيج التوترات في القدس، منها القرار الإسرائيلي بشأن إجلاء عدد من الفلسطينيين قسرا من منازلهم في حي الشيخ جراح، وتمرير خطط لبناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “هارحوما”، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين مؤخرا على حاجز سالم غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

إخلاء الفلسطينيين يثير القلق

وقال الاتحاد الأوروبي، إن “الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، وهذه الأعمال غير قانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وتؤدي لتأجيج التوترات على الأرض”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، في بيان صحفي اليوم السبت، بشأن تصاعد التوترات والعنف في القدس، “على مدى الأيام الماضية، تصاعدت التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، بشكل خطير، وشهدت الليلة الماضية اشتباكات خطيرة في الحرم القدسي الشريف أدت إلى إصابة العديد من الجرحى”.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو 205 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وقمع المعتصمين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

بريطانيا تطالب إسرائيل بالتراجع

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لسبت، الحكومة الإسرائيلية بوقف الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، معبرا عن قلق الحكومة البريطانية من التطورات والهجوم الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في القدس.

وقال كليفرلي، في بيان صدر، إنه يشعر بالقلق من التوتر المتصاعد في القدس والمرتبط بالتهديدات بإخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح، داعيا الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن الإخلاءات القسرية، والعمل من أجل التهدئة في القدس الشرقية.

من جانبها، انتقدت الوزيرة الأولى في الحكومة الأسكتلندية، نيكولا سيرجن، إسرائيل لاقتحامها المسجد الأقصى الليلة الماضية.

ووصفت سيرجن، في تغريدة لها، الاقتحام بالمستهجن والذي لا يمكن تبريره، خصوصا أنه جاء خلال شهر رمضان الفضيل.

وطالبت إسرائيل بالتوقف الفوري عن ممارسة العنف ضد الفلسطينيين العزل.