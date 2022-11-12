إرجاء زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان

أرجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة كان مقررا ان يقوم بها الى باكستان أواخر الشهر الجاري، بحسب ما اعلنته وزارة الخارجية الباكستانية السبت.

ونقل موقع “ديلي باكستان” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة قولها أن الزيارة "أرجئت إلى موعد آخر..سيحدد بالتوافق” بين البلدين.

وقال مسؤولون باكستانيون الاسبوع الماضي ان ولي العهد السعودي الذي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قمة المناخ بشرم الشيخ المصرية، سيزور إسلام أباد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمدة يوم واحد.

والزيارة المرجأة كانت ضمن جولة آسيوية للامير محمد بن سلمان تشمل أيضاً الهند وكوريا الجنوبية.

وقال شهباز شريف اعلن اواخر الشهر الماضي أن ولي العهد السعودي سيزور بلاده، مؤكدا انه ابدى حرصه على الاستثمار في مشاريع متنوعة من بينها مصفاة نفط في باكستان بتكلفة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار.

وحسب مسؤولين باكستانيين، كان مقررا أن يعلن الامير محمد بن سلمان خلال زيارته الى إسلام إحياء خطة استثمار بمليارات الدولارات وافقت عليها الرياض إبان زيارة بن سلمان في شباط/فبراير 2019.

وتشهد باكستان في الاونة توترا في اعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت مؤخرا رئيس الوزراء السابق عمران خان، وكان من شأنها تعميق الأزمة السياسية في البلاد .