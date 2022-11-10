إردوغان يهنئ نتنياهو، وابن زايد يدعوه لزيارة الإمارات

تلقى بنيامين نتنياهو الذي فاز معسكره اليميني في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، مزيدا من التهاني من زعماء العالم، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فيما دعاه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد الى زيارة أبو ظبي.

وقال مكتب نتنياهو الذي فاز حزبه الليكود بأكبر عدد من مقاعد الكنيست (البرلمان)، وبما يؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة، ان رئيس الوزراء المرتقب، تلقى رسالة من إردوغان "هنأه" فيها بهذا الفوز.

واضاف في بيان ان الرئيس التركي اعرب عن تفاؤله في الرسالة بأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة "ستواصل تعزيز التعاون" بين البلدين في كافة المجالات، وبما يحقق "السلام والاستقرار" في المنطقة.

وكانت إسرائيل وتركيا اعلنتا في آب/أغسطس الماضي، استئناف العلاقات وعودة السفيرين، منهيتين بذلك قطيعة استمرت منذ العام 2010.

وجاءت القطيعة غداة قتل القوات الاسرائيلية 10 مدنيين اتراك على متن السفينة مافي مرمرة التي كانت جزءا من أسطول مساعدات حاول كسر الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على قطاع غزة منذ عام 2006.

دعوة لزيارة الإمارات

الى ذلك، قال نتنياهو عبر تويتر الخميس، انه اجرى محادثة مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، جرى الاتفاق خلالها على "تعزيز علاقات البلدين" بعد اتفاق السلام التاريخي بينهما.

وكتب نتنياهو "تحدثت للتو مع صديقي، رئي دولة الامارات العربية، الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا المزيد من تعزيز العلاقات بعد اتفاقية السلام التاريخية التي توصلنا اليها معا".

واضاف ان بن زايد "دعاني لزيارة بلاده حتى نتمكن من دفع العلاقات معا. اشكره على هذه المحادثة والعلاقات الممتازة بيننا".

ولاحقا، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر تلبية دعوة بن زايد، ودون ان تحدد موعد الزيارة المرتقبة.

وكان بيان لمكتب نتنياهو اعلن في وقت سابق الخميس، أنّ "رئيس دولة الإمارات العربيّة المتّحدة اتّصل بنتنياهو وهنّأه بفوزه في الانتخابات"، مضيفا ان "نتنياهو وعدَ الشيخ محمد بن زايد بأنّ العلاقات بين البلدَين ستزدهر أكثر".

وحصل نتنياهو الخميس، على توصية 64 عضو كنيست بتكليفه في تشكيل الحكومة، فيما ينتظر ان يكلفه الرئيس اسحق هيرتسوغ بهذه المهمة الأحد المقبل.