إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات وايطاليا تسمح بحرية التنقل

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 138 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أي أدنى حصيلة منذ الاثنين الماضي في الوقت لاذي ذكرت مسودة مرسوم، اليوم الجمعة، أن إيطاليا بصدد السماح بحرية السفر في أنحاء البلاد بدءا من 3 يونيو المقبل، فيما تتجه الحكومة صوب رفع إجراءات العزل العام التي فرضتها بسبب كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت بذلك 27459 حالة وفاة.

وتمثل حصيلة وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (217 وفاة).

وسجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال اليوم الأخير 549 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 506 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 230183.

وارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1409 حالات شفاء، وتجاوز عددهم الـ144 ألف شخص.

وقررت السلطات الإسبانية اليوم تمديد الحظر على دخول الأجانب إلى أراضيها من خارج منطقة شنغن حتى 15 يونيو.

وذكرت المسودة الايطالية ، التي من المتوقع اعتمادها اليوم الجمعة، لكن قد يجري تعديلها قبل الموعد المحدد، أنه "سيتم السماح بكافة الانتقالات داخل المناطق اعتبارا من 18 مايو، لكن الحظر على السفر بين المناطق سيرفع في الثالث من يونيو المقبل".

ويمثل إنهاء القيود على السفر إنجازا كبيرا في طريق إيطاليا نحو التعافي من الجائحة، في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة في إنقاذ موسم العطلة المرتقب، حيث يغادر الإيطاليون المدن عادة في العطلة الصيفية.

يشار إلى أن المصانع الإيطالية استأنفت عملها في الرابع من مايو، ومن المقرر أن تفتح المتاجر أبوابها مجددا يوم الاثنين المقبل.

وذكرت المسودة، أن المناطق يمكنها إعادة تشغيل كافة قطاعات الاقتصاد التي لا تزال مغلقة طالما تم اتباع بروتوكولات الوقاية، فيما ستراقب السلطات الصحية المحلية الوضع للتأكد من بقاء العدوى تحت السيطرة.

وسجلت إيطاليا 223096 حالة إصابة مؤكدة بمرض"كوفيد-19"، الذي أودى بحياة نحو 31400 شخص في إيطاليا منذ بدء تفشيه في البلاد في 21 فبراير الماضي، وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.