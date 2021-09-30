إسرائيل تفتتح رسميا سفارتها في البحرين

افتتح وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد الخميس، سفارة الدولة العبرية في العاصمة البحرينية المنامة، معلنا الاتفاق على فتح سفارة للبحرين في تل ابيب بحلول نهاية العام.

وقال لابيد، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "قصصنا الشريط؛ وافتتحنا رسمياً السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا".

وتابع حديثه قائلا: "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

وقال وزير خاريجة البحرين عبد اللطيف الزياني إن الافتتاح إشارة لا لبس فيها "أننا مصممون"، في إشارة إلى العلاقات بين البلدين.

الوكالة نقلت كذلك، عن القائمة بالأعمال الأميركية في البحرين، ماغي ناردي، والتي حضرت الحد ث، إن الافتتاح "شرف كبير للولايات المتحدة".

وتقع السفارة في الطابق 29 من مركز البحرين التجاري العالمي.

و تم اختيار الدبلوماسي القديم إيتان نائيه، ليكون أول سفير إسرائيلي في البحرين، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ترشيحه بعد.

يُذكر أن السفير البحريني لدى إسرائيل، تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا. كما اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل.@bahdiplomatic pic.twitter.com/7jTThOliTe — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

وفي وقت سابق الخميس، وصل لابيد، إلى البحرين، لافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية، قالت الأربعاء، إن لابيد سيزور المنامة بدعوة من وزير الخارجية البحريني، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي.

وكان سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد الجلاهمة، قدّم في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ. ووقّعت إسرائيل والبحرين العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

كان لابيد اجتمع مع نظيره البحريني في أعقاب وصوله للمنامة، حيث "تناولت المحادثات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تحويل السلام الرسمي إلى سلام تفاعلي بين الشعبين والتعاون في المجالات الاقتصادية الأمنية السياسية والمدني"، بحسب الخارجية الإسرائيلية.

وسبق للوزيرين الإسرائيلي والبحريني اللقاء في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر يونيو الماضي.

رحلات تجارية لمباشرة

وتأتي زيارة لابيد بالتزامن مع إطلاق شركة طيران الخليج – الناقل الوطني لمملكة البحرين – أولى رحلاتها التجارية المباشرة بين المنامة ومطار بن غوريون في تل أبيب، الخميس.

في وقت لاحق، هبطت طائرة طيران الخليج رحلة رقم "GF972" - وهو كود الهاتف الدولي للاتصال لإسرائيل - في مطار بن غوريون.

وسيتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، وفق مسؤولين إسرائيليين أشاروا أيضا الى أن الاتفاقات الموقعة ستشمل مؤسسات مثل الشركة الوطنية الإسرائيلية للمياه ومستشفى شيبا الإسرائيلي.

وسبق لوزير الخارجية الإسرائيلي أن زار الإمارات والمغرب، وهما دولتان بالإضافة إلى البحرين لديهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي وقعت العام الماضي برعاية الولايات المتحدة.

وشهدت البلاد احتجاجات من معارضي التطبيع مع إسرائيل، إذ أحرق متظاهرون إطارات سيارات خارج العاصمة المنامة في وقت مبكر الخميس، وشوهد انتشار أمني على الطريق المؤدي إلى المطار، فيما دعا ناشطون معارضون إلى تنظيم احتجاجات أخرى في وقت لاحق الخميس، وفقا لوكالة فرانس برس.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر من العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض، ثم لحقت المغرب والسودان لتلك الاتفاقيات المعروفة باسم "معاهدة إبراهيم".